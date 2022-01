In der Innenstadt haben sich am Abend zwischen 350 und 370 Menschen versammelt, um gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das teilte die Polizei mit. Demnach trafen sich etwa 200 Personen auf den Planken und am Friedrichsplatz, um an einer nicht angemeldeten Demonstration teilzunehmen. Angemeldet war dagegen eine Kundgebung auf dem Toulonplatz, an der in der Spitze bis zu 150 Menschen

...