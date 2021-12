Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Geschlossene Teststationen in Mannheim: Betreiber bedauert Mängel: Ausgerechnet der Teststation-Betreiber mit den meisten Standorten in Mannheim musste auf Weisung des Ordnungsamts schließen. Er sagt, der Nachfrage-„Tsunami“ habe sie überfordert, und bedauert die festgestellten Mängel.

Mannheims Finanzen: Das wollen die Gemeinderats-Fraktionen: Der Mannheimer Gemeinderat soll den Haushalt für 2022 beschließen. Trotz Corona sind Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro vorgesehen. Die Fraktionen haben aber noch den einen oder anderen Änderungswunsch.

Kritik nach Blockade der Mannheimer Fressgasse: Fast drei Stunden haben Aktivisten am Samstag die Zufahrt in die Mannheimer Fressgasse blockiert. Aus dem Handel gibt es dafür viel Kritik. Und auch für die Polizei ist die Sache noch nicht abgeschlossen.

Fünftklässler aus Mannheim werben auf Plakaten fürs Impfen: Sie haben die Nase voll von Tests und Masken - und fürchten, dass die Schulen erneut wegen Corona schließen müssen: Fünftklässler des Moll-Gymnasiums in Neckarau. Deshalb rufen sie auf Plakaten Erwachsene zum Impfen auf.

Im Patrick-Henry-Village in Heidelberg wird wieder geimpft: Im ehemaligen Supermarkt von Patrick-Henry-Village wird wieder geimpft. Hier saß noch im Sommer das zentrale Impfzentrum, das Ende September geschlossen wurde. Jetzt erhalten auch Kinder ihren Piks. Ein Besuch vor Ort.

Nach Ahrtal-Flut: Gemälde werden in Frankenthal restauriert: Im Erkenbert-Museum arbeitet eine Gemälde-Expertin an den Schäden, die das viele Wasser an der Sammlung von regional bedeutenden Bildern verursacht hat. Vieles war jedoch nicht mehr zu retten.

Erhöhung der Grundsteuer: Wohnen wird in Ludwigshafen ab 2022 teurer: Nach langer Diskussion hat sich der Ludwigshafener Stadtrat auf einen Kompromiss bei der Grundsteuer geeinigt. Sie steigt ab 2022 auf 487 Prozent. Zudem wurde der Haushalt verabschiedet.

