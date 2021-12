Für Hendrik Hoffmann hatte der Samstag eigentlich erfreulich begonnen. Die vom Q 6/Q 7-Geschäftsführer mit initiierte Impfaktion für rund 1000 Menschen im Quartier war schon am frühen Morgen gut angelaufen. Am Mittag, gegen 13 Uhr, war seine gute Laune jedoch rasch verflogen. Rund 25 Aktivisten, so die Angaben der Polizei, hatten bei einer nicht angemeldeten Versammlung die Einfahrt in die

...