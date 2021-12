Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Einspruch gegen Mannheimer Friedrichspark-Bebauung: Die Baupläne von Stadt und Universität für den Schlosspark sorgen weiter für Ärger - Das Aktionsbündnis "Rettet den Friedrichspark" hat nun Einspruch erhoben. Kommt es gar zu einem Bürgerbegehren?

Kommentar: Es gibt Gründe, die dafür sprechen, die geplante Bebauung des Schlossparks erneut kritisch zu hinterfragen, findet Anke Philipp. Denn einiges hat sich seit Beginn der Planung 2018 geändert.

Aktionsbündnis hinterfragt Zukunft der Wälder in Heidelberg: Das Aktionsbündnis Waldwende Heidelberg und die Forstwirtschaft stehen sich gegenüber. Wie soll der Wald im Mühltal hinter Handschuhsheim bewirtschaftet werden? Wie viel Holz darf gefällt werden? Ein streitbarer Spaziergang.

Stadtmuseum Ludwigshafen zeigt Ausstellung zu 60 Jahren Anwerbeabkommen: Es erinnert an die Zeit, in der Arbeitskräfte aus der Türkei nach Deutschland kamen - das deutsch-türkische Anwerbeabkommen. Das Ludwigshafener Stadtmuseum widmet diesem Abkommen nun eine ganz besondere Ausstellung.