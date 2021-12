Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Weihnachtsmärkte in der Metropolregion - Drei trotzen der Pandemie: Ludwigshafen, Frankenthal und Worms sehen keinen Grund, ihre Weihnachtsmärkte vorzeitig zu schließen. Trotz hoher Inzidenzen.

Neue Glocke der Petruskirche in Mannheim-Wallstadt gegossen: Die evangelische Petruskirche im Mannheimer Stadtteil Wallstadt erhält eine neue, 220 Kilo schwere Glocke. Am Freitag ist sie in Neunkirchen bei Mosbach gegossen worden.



Warum die Mannheimerin Anna Sohn ein Buch geschrieben und einen Verlag gegründet hat: Jeder Mensch sollte herausfinden, was er wirklich will, und tun, was ihm wichtig ist. Das ist die Botschaft von Anna Sohns Kinderbuch "Mona findet die Schätze des Lebens".

Wetterrückblick Mannheim - Kaum Sonne, Dauergrau dominiert: Trocken und sonnenarm präsentierte sich der November im Mannheim. DWD-Experte Andreas Pfaffenzeller analysiert zudem den gesamten Herbst für die Quadratestadt.



Der MM-Wochenrückblick: Was ist in der vergangenen Woche in Mannheim passiert? Rüdiger Harksen gibt bei der MTG Mannheim den Trainer-Staffelstab weiter, Erinnerungen an Merkel, ein Stadion-Jubiläum und weitere Nachrichten.

Calixto Bieito brilliert am Nationaltheater Mannheim mit der Oper „Lenz“: Alles scheitert und ist im Zerfall begriffen in Calixto Bieitos Sicht auf Wolfgang Rihms „Jakob Lenz". Es gibt hier keine Hoffnung, wie es scheint - oder doch?