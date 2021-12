Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Gesundheitsamtchef: "Zahl der Intensivpatienten wird wohl noch weiter stiegen": Gesundheitschef Peter Schäfer befürchtet, dass in diesem Winter die Kapazitäten der Mannheimer Krankenhäuser nicht für alle hier zu versorgenden Patienten ausreichen und einige in anderen Städten untergebracht werden müssen.

Wie Vereine und Künstler bei der Buga in Mannheim mitwirken können: Vereine, Kulturinitiativen, Künstler und Gruppen aus der Region können Teil des Kulturprogramms bei der Bundesgartenschau 2023 werden. Wie das geht, wurde im Kulturausschuss des Gemeinderats präsentiert.

Wie Opfer sexuellen Missbrauchs in Speyer nun der Kirche helfen: Bischof Karl-Heinz Wiesemann und ein Betroffenenbeirat haben ein Papier über Ziele und Aufgaben des Gremiums unterzeichnet. Die Arbeit soll Tatorte und Tatverdächtige aufspürren. Geschichte soll sich nicht wiederholen.

Nach Messerstecherei in Heidelberger Disko: Gezahltes Schmerzensgeld aus Angst zurückgegeben? Täter sind in diesem Verfahren auch Opfer: Am dritten Prozesstag um den versuchten Totschlag in der früheren Disko "Nachtschicht" berichtet ein Zeuge, dass er Schmerzensgeld an seinen Peiniger zurückgezahlt habe.

Gensheimer bleibt Löwe - aber wer kommt noch? Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Uwe Gensheimer verlängert. Das ist ein wichtiges Signal für den Club, der weitere Personalfragen aber noch beantworten muss.

Warum Mannheim und Edingen-Neckarhausen bei der Wasserversorgung enger zusammenrücken: Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe geht auf Nummer sicher: Falls es in Zukunft Probleme mit der Qualität des eigenen Wassers gibt, kann kurzfristig Ersatz aus Mannheim eingespeist werden.

