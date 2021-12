Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Q 6 Q 7 in Mannheim bietet am Samstag Impfaktion mit 1000 Dosen Moderna: Erst impfen - dann einkaufen: Das Quartier Q 6 Q 7 in Mannheim bietet am nächsten Samstag einen Impf-Aktionstag an. 1000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna stehen allen Impfwilligen ab 30 Jahren zur Verfügung.

Momente mit Merkel - unsere Reporterinnen und Reporter erinnern sich: Von der Schlacht ums beste Bild über Kulinarisches bis hin zu einem Fauxpas mit Interviewkassetten nach einem Gespräch mit der mächtigen Politikerin. Alle Erlebnisse eint: Sie sind unvergessen, bis heute.

Einen Pavillon am Mannheimer Wasserturm wird es nicht geben: Rund drei Millionen Euro kann Mannheim vom Bund für ein Diskussions-Projekt zur Zukunft der Innenstadt bekommen. Aber nur, wenn die Stadt selbst eine Million beisteuert. Die Politik ist gespalten.

Zoff um den Klimaschutzaktionsplan - Mannheimer Initiativen fordern konkrete Vorschläge: Bis 2030 darf Mannheim - rein rechnerisch - noch 16,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstoßen, um die globale Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Initiativen fordern nun klare Vorschläge.

Monteurunterkünfte in Ludwigshafen - wie Betreiber mit Immobilien schnelles Geld machen: Die illegale Beherbergung von Wanderarbeitern ist aktuell eines der dominierenden Themen in Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter der Verwaltung gibt Einblicke in eine Welt voller Profitgier und Ausbeutung.

