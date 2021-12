Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mehr psychische Probleme durch Corona bei Kindern in Mannheim: Dass Corona Lernlücken gerissen hat, ist klar. Der Gesamtelternbeirat Mannheim richtet den Blick jetzt auf ein anderes Problem: zunehmende psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie. Kinder in Mannheim haben wegen Corona mehr psychische Probleme. Damit befasst sich nun der Gesamtelternbeirat.

Klimaschutz an der Neckar-Bergstraße: Viele Städte und Gemeinden haben ein Konzept für Klimaschutz erstellt. Bei der Umsetzung hapert es aber mitunter. Eine hauptamtliche Klimamanagerin leisten sich derzeit nur Heddesheim und Ladenburg. Ein Überblick.

Mannheim vorne bei Digitalisierung im Vergleich mit anderen Städten: Mannheim ist auf einem guten Weg, um eine „Smart City“ zu werden. Bei einer Analyse von 403 deutschen Kommunen mit mehr als 30 000 Einwohnern landet die Quadratestadt unter den zehn Besten.

Barber Angels frisieren Menschen mit wenig Geld in Ludwigshafen: Nicht jeder kann sich einen Haarschnitt beim Frisör leisten. Die Barber Angels frisieren kostenlos Menschen - beispielsweise in der Apostelkirche.

Amateur-Fußballclubs in Mannheim wegen kurzfristigen Entscheidungen verärgert: Der Spielbetrieb des Badischen Fußballverbandes ist wieder im sportlichen Lockdown. Kreisvorsitzender Harald Schäfer kann die Beschlüsse der Landesregierung nicht ganz nachvollziehen. Die Clubs reagieren verschieden.

