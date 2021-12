Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Übersicht zu Corona-Regeln in Mannheim: Mit den neuen Corona-Regeln gilt in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens nun 2Gplus. Von der Schnelltest-Pflicht sind "Geboosterte" allerdings schon unmittelbar nach der Impfung ausgenommen. Eine Übersicht.

Weiter Warteschlangen an Corona-Teststationen in Mannheims Innenstadt: Die Lage an den Corona-Teststationen in der Mannheimer Innenstadt bleibt angespannt. Auch Wochenende hätten Menschen in diesem Bereich "teilweise längere Wartezeiten" in Kauf nehmen müssen, teilt die Stadt mit - und sie gibt erneut einen Rat.

SV Waldhof Mannheim rettet spätes Remis gegen Wehen Wiesbaden: Dank eines späten Treffers von Jesper Verlaat ging das Spiel 1:1 aus.

SPD-Ortsverein in Ladenburg will Tempo 30 am Einkaufzentrum: Der SPD-Ortverein in Ladenburg fordert mit Nachdruck eine weitere Verkehrsberuhigung in der Wallstadter Straße. Auch auf Höhe des Einkaufszentrums soll künftig Tempo 30 gelten - aus Rücksicht auf Ältere und Kinder.

