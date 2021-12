Die Stadt Mannheim und die Gemeinde Edingen-Neckarhausen rücken bei der Wasserversorgung noch enger zusammen. Eine Druckerhöhungsanlage in der Platanenstraße in Neu-Edingen sorgt dafür, dass in Notfällen Wasser aus Mannheim ins Netz eingespeist werden kann. In der jüngsten Versammlung der Neckargruppe bezeichnete der im Amt bestätigte Vorsitzende, Bürgermeister Simon Michler, den Anschluss als

...