Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Joints von pfälzischen Äckern? Die neue Regierung plant eine Legalisierung von Cannabis für Erwachsene. Die gesellschaftlichen Auswirkungen kann noch niemand absehen. Der Hanfverband freut sich, doch andere sind kritisch.

Forscherin Laura Marie Edinger-Schons von der Universität Mannheim drängt zu mehr Nachhaltigkeit: Warum dieses Thema wichtig ist und niemandem egal sein sollte, erklärt die Forscherin im Interview.

Geschenke für Weihnachten - das sind die Tipps von "MM"-Nachrichtenchefin Madeleine Bierlein: Literatur, Musik oder Filme - Redakteurinnen und Redakteure des "MM", empfehlen Geschenke die für den Kopf, tiefere Einsichten, den Bauch, die Sinne oder das Herz geeignet sind.

SV-Waldhof-Urgestein Mike Schüssler wird 65 Jahre alt: Michael "Mike" Schüssler hat beim SVW schon fast alles gemacht. Er war Jugendspieler, Zweitliga-Torschütze und ehrenamtlicher Co-Trainer in der Oberliga.

