Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Silvesternacht in Mannheim - das sind die bisherigen Pläne der Stadt: Die Mannheimer Stadträtinnen und Stadträte wollten in ihrer Sitzung eigentlich über das Thema Feuerwerk diskutieren. Dann kamen die Silvester-Beschlüsse aus Berlin. Doch vieles ist noch unklar.

Der Traum vom Aufstieg - Fragen und Antworten zum Höhenflug des SV Waldhof Mannheim: Mit Platz zwei sorgt der SV Waldhof bei seinen Fans momentan für Zweitliga-Träume, doch der Weg dahin ist noch weit.

Ankunftszentrum des Landes zieht in Nordosten von Patrick-Henry-Village in Heidelberg: Zwei Bereiche sind geplant. Ein Gebäudeensemble für Ankunft und Verwaltung mit einem 360-Plätze-Parkhaus sowie ein Busparkplatz ist der erste Teil. Im rechten Winkel schließt sich daran der Wohn- und Betreuungsbereich an.

Vor genau 60 Jahren - warum die Wiedereinweihung der Wormser Synagoge umstritten war: Die Wormser Synagoge ist frisch gebackene Welterbestätte. Mit ihrem Aufbau wollte die Bundesregierung vor genau 60 Jahren ein Zeichen der Versöhnung mit den Juden setzen.

VR Bank Rhein-Neckar - unsere größte Filiale ist die App: Die zweittgrößte Genossenschaftsbank in der Region schließt weitere Filialschließungen nicht aus. Auch Fusionen sind nach Angaben von Vorstandschef Wolfgang Thomasberger möglich.

