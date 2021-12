Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Strengere Regeln und zwei neue Mini-Impfzentren in Mannheim: Die neuen Corona-Regeln bringen in Mannheim unter anderem 2Gplus in der Innengastronomie und in Freizeit- wie Indoor-Sportstätten. Zudem richtet die Stadt zwei weitere Mini-Impfzentren ein.

Stadt spricht mit Anbieter von E-Rollern in Mannheim über feste Stellplätze: Da es immer wieder zu Ärgernissen kommt, lädt die Verwaltung Verleiher von E-Scootern zu Gesprächen über feste Abstellplätze ein. Doch bis es zu einer Einigung kommt, sind noch viele Fragen zu klären.

Händler im Rhein-Neckar-Zentrum Viernheim bangen ums Weihnachtsgeschäft: Die neuen Regeln zum Einkaufen treiben den Händlern im Rhein-Neckar-Zentrum die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Sorge ist groß, dass Käufer wegbleiben. Jeder Shop muss zudem selbst für die Kontrolle von 2G sorgen.

Rückkehr der Geisterspiele machen Daniel Hopp im Interview „einfach nur traurig“: Nach der neuen Corona-Landesverordnung kehren in Baden-Württemberg Geisterspiele zurück, weil die maximal erlaubten 750 Zuschauer für viele Clubs wirtschaftlich nicht darstellbar sind. Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena, ist enttäuscht.

Studenten betrügen laut Studie der Uni Mannheim in Online-Prüfungen deutlich öfter: Laut einer Studie der Uni Mannheim haben deutschlandweit 61,4 Prozent der Befragten in den ersten digitalen Corona-Prüfungen 2020 geschummelt - fast doppelt so viele wie in Präsenz. In Mannheim arbeiten Hochschulen bereits daran, Prüfungen sicherer zu gestalten.

