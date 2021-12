Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Standbetreiber bangen um ihre Zukunft: Der Mannheimer Weihnachtsmarkt wird abgebrochen. Die Händler und Standbetreiberinnen können die Entscheidung nur schwer nachvollziehen. Existenzangst macht sich breit.

Was Stadt und Land in Mannheim planen: Gibt es am südlichen Verbindungskanal in Mannheim künftig Studentenwohnheime und Sportstätten statt Hafenflächen? Stadt und Land arbeiten an einem neuen Plan für das Gebiet, das an die Innenstadt angrenzt. Die Uni freut's.

Neue Familienministerin Anne Spiegel aus Speyer ist die Überraschung im Ampel-Kabinett: Im Interview verrät die Grünenpolitikerin, dass sie mit ihrer Familie nach Berlin umziehen wird und wie sie Alltag und Beruf unter einen Hut bringt.

Handball-Ikone Kretzschmar stützt Löwe Schmid - „Verrohung der Sitten ist beängstigend“: Stefan Kretzschmar ist der populärste Handballer, den es in Deutschland gab. Im Interview zweifelt er an der Begeisterung manches Spielers für die Nationalmannschaft und verrät, warum er froh ist, kein Profi mehr zu sein.

"Verbrechen im Quadrat" - Geheimer Einsatz im Milieu: Ein grauer Ford, altbekannte Ganoven und eine Kriminalbeamtin im Undercover-Einsatz - eine Spezialfolge "Verbrechen im Quadrat" befasst sich mit dem Mannheimer Postraub im Jahr 1949.

Prozessbeginn am Mannheimer Landgericht: Ein 28 Jahre alter Mann stirbt im Frühjahr 2021 auf der Rheinau durch Strangulation. Am heutigen Donnerstag beginnt der Prozess gegen einen 23-jährigen aus Mannheim. Das Gericht muss klären, ob der Student schuldfähig war.

