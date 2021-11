Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Luftfilter für Mannheims Schulen erst im Frühjahr zu erwarten: Sie gelten als ein Baustein, um das Infektionsrisiko zu senken: mobile Luftfilteranlagen. Die Stadt möchte die Zimmer aller ersten bis sechsten Klassen damit ausstatten. Aber bis zur Lieferung wird es noch lange dauern.

Riesling ist Gewinner-Rebsorte des Jahres: Hinter den Pfälzer Winzern steckt ein arbeitsreiches Jahr. Die Erntemengen fallen regional stark unterschiedlich aus. Das macht sich auch im Weinpreis bemerkbar - der nach oben klettern wird.

Aus Angst vor zu wenig Rente - wie ich mit 24 Jahren fürs Alter vorsorge: Jungredakteurin Sophia Gehr will sich der Angst vor Altersarmut „besser heute als morgen“ stellen. Doch was lohnt sich überhaupt noch? Ein Erfahrungsbericht.

Nächste Achterbahnfahrt für die Löwen: Erst sah es ganz übel aus, dann plötzlich aussichtsreich - und am Ende waren sie dann doch chancenlos: Die Rhein-Neckar Löwen zeigen in 60 Minuten all ihre Gesichter und verlieren bei der SG Flensburg-Handewitt.

Entrümpelung des Mannheimer Collini Centers sorgt bei Anwohnern für Ärger: Unbrauchbare Regale, alte Tische, Stühle, Kartons – alles fliegt raus und vieles landet in den Containern vor dem Büroturm des Collini Centers. Das treibt so manchem Anwohner allerdings die Zornesröte ins Gesicht.

Geplanter Edeka-Markt in Neckarhausen erntet Lob und Kritik: Edeka Südwest will bis 2025 im Norden von Neckarhausen einen neuen Supermarkt für den Ortsteil bauen. Lange vor einer Entscheidung im Gemeinderat hatten jetzt die Bürger erstmals das Wort.

