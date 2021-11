Die Infektionszahlen schnellen in die Höhe, in den Kliniken werden die Intensivbetten knapp, und in den Niederlanden gilt seit Samstag erneut ein Teillockdown. Wie ist die Stimmung in Mannheim? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Melanie und Erik, die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, finden viele der aktuellen Maßnahmen widersprüchlich. Besonders die 2G-Regel

...