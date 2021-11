Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besonders Gastronomie betroffen - Wie sich die Corona-Warnstufe in Mannheim auswirkt: Ungeimpfte brauchen in Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und Bordellen einen PCR-Test. Welche Maßnahmen außerdem gelten.

Reaktionen auf Schließung des Mannheimer Bumiller-Raab-Wohnheims: Die sanierungsbedingte Schließung hat bei Studierenden und Studierendenvertretung Bedauern, aber auch Verständnis ausgelöst. Die Befürchtung ist, dass der Wohnungsmarkt stark betroffen sein wird.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Wie Ludwigshafen sich seinen Corona-Weihnachtsmarkt baut: Ein "Wohlfühlformat" verspricht die Kongress- und Marketing-Gesellschaft im Hinblick auf sechs Wochen Hüttenzauber am Berliner Platz. Flexibel bleiben will man wegen der unklaren Aussichten in der Pandemie.

Messerangriff in Ludwigshafen - Angeklagter beruft sich auf Notwehr: Ein 48-Jähriger, der auf dem Danziger Platz den neuen Partner seiner Ex-Freundin attackiert haben soll, behauptet, sich mit dem Messer lediglich verteidigt zu haben.

SAP stellt auf emissionsfreie Dienstwagenflotte um: Um die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, nimmt sich der Walldorfer Softwarekonzern weltweit 27 000 Dienstwagen vor. Wie die Pläne konkret aussehen.