Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kosten für Bahnhofsgebäude am Mannheimer Lindenhofplatz steigen enorm: Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat einem Beschluss zugestimmt, wonach die Kosten für den Bau des Bahnhofsgebäudes mit Fahrradparkhaus auf dem neuen Lindenhofplatz auf 11,2 Millionen Euro steigen.

Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bereitet Tarifanpassungen vor: Mit neuen Abos und Ticketformaten möchte der VRN ab Januar 2022 für seine Fahrgäste weiter attraktiv bleiben. Doch die Kunden müssen auch mit Preissteigerungen rechnen.

Netflix-Serie "Squid Game": Stadt Mannheim und Behörden nehmen Eltern in die Pflicht: Die südkoreanische Netflix-Serie "Squid Game" gilt als brutal - und hat den erfolgreichsten Serienstart aller Zeiten hingelegt. Stadt, Schulamt und Kultusministerium appellieren an Eltern.

DFB bremst Pläne für Waldhof-Nachwuchszentrum: Der Deutsche Fußball Bund hat dem SVW vorerst die Zulassung für sein beantragtes NLZ verweigert und Nachbesserungen am Konzept verlangt. Grund sind Verflechtungen mit einem von der Dietmar-Hopp-Stiftung gegründeten Verein.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

„Engagierte Balance“ - Was sich das neue SAP-Aufsichtsratsmitglied Helmut Stengele vorgenommen hat: Helmut Stengele ist vergangene Woche in den Aufsichtsrat von Europas größtem Softwarekonzern nachgerückt. Er hat langjährige Erfahrung als Arbeitnehmervertreter.