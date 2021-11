Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie lange bleibt das Südweststadion in Ludwigshafen unantastbar?: Immer wenn in Ludwigshafen über Entwicklungsflächen gesprochen wird, denken Lokalpolitiker an das recht marode Südweststadion. Trotzdem will es niemand wirklich missen. "Finger weg", sagt Ortsvorsteher Christoph Heller.

Vereine bringen sich beim Kita-Ausbau in Mannheim mit ein: Ein gutes Dutzend Kita-Ausbau-Projekte fasst die Stadt Mannheim für die Standorte Lindenhof, Sandhofen und Neckarstadt-Ost ins Auge. An mehreren Standorten bringen sich Vereine mit ihrem Gelände oder als möglicher Träger ein.

Mannheimer Pflegeforum will präventives Bewusstsein wecken: Betroffene und Angehörige haben sich beim Mannheimer Pflegeforum über Möglichkeiten informiert. Die Veranstalter, unter anderem der "MM", wollen ein Bewusstsein wecken, sich frühzeitig mit Pflegefragen zu beschäftigen.

Die Arbeitslosenquote ist in Ludwigshafen im Vergleich zu den Vormonaten gesunken: Besonders eine Altersgruppe ist bei den Arbeitssuchenenden aber stark vertreten.

Förderkreis Reiss-Engelhorn-Museen: Der Unterstützerkreis der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen denkt über einen neuen Namen und die Neuausrichtung seiner Arbeit nach. Die Mitgliederentwicklung bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

A 61 bei Frankenthal nachts gesperrt: Zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Mutterstadt werden die Fahrbahnen abends und nachts gesperrt - Grund sind Bohrungsarbeiten. Ab Dienstagabend werden Autofahrer umgeleitet.

