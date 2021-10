Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Von Mural zu Mural - wie ein Experte aufs Mannheimer Urban Art Museum blickt: Wir waren mit Street- und Urban-Art-Spezialist Ulrich Blanché auf Tour durch Mannheim als gigantisches Freilichtmuseum, in dem alle Werke des Projekts „Stadt.Wand.Kunst“ zusammengefasst sind – eine kleine Road-Trip-Erzählung.

Warum die Evangelische Kirche in Mannheim Kirchenhäuser aufgeben muss: Die finanzielle Situation sei „knallhart“ und lasse keine andere Wahl, als sich für „Konzentration und Profil“ zu entscheiden, erklärt Ralph Hartmann, der Dekan der Evangelischen Kirche in Mannheim.

Klimafeindlich - Wissenschaftlerin Alison Schultz kritisiert ihre Pflichtversicherung: Sie ist als Angestellte im Öffentlichen Dienst pflichtversichert bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Ihr Vorwurf: Die Kasse investiert in klimafeindliche Anleihen.

Welterbe - Warum der Speyerer Dom vor 40 Jahren gekürt wurde: Wie wichtig das Bauwerk für die Geschichte in Europa und für Speyer als Stadt ist, betonten am Samstag einflussreiche Redner in der Domstadt.

Die „fliegenden Busse“ und ihr Ende - Aerobus bei der Buga 1975: Es war ein spektakuläres, aber letztlich dann doch gescheitertes Verkehrsmittel. Der Aerobus hat zur Bundesgartenschau 1975 in Mannheim viel Aufsehen erregt - und reibungslos 2,2 Millionen Fahrgäste befördert.