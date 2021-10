Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntagmorgen in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim sucht Betreiber für Platzhaus-Gastronomie: Die GBG kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Mannheim hat das "Platzhaus" im Stadtteil Neckarstadt übernommen. Ziel ist, nicht nur die Gastronomie am Alten Meßplatz wieder zu beleben. Die Stadt hat mehr vor.

Schließung des Rathaus-Centers: Ende des Jahres wird das Ludwigshafener Rathaus-Center geschlossen, ab 2022 abgerissen. Center-Manager Christoph Feige kann das noch gar nicht richtig glauben - und kündigt ein Event zum Abschied an.

Tampons in Schulen gratis aus dem Automaten?: Schon lange gehen Schülerinnen, die ihre Regel bekommen, im äußersten Notfall zur Sekretärin. In Landau hat man Abhilfe geschaffen. Jetzt hängen Spender in den Damentoiletten. Einen Haken gibt es.

Nur einspurig in Richtung Norden befahrbar: Die A 61 wird ab Montag vier Tage zum Nadelöhr. Zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und Schifferstadt wird der Verkehr nur einspurig in Richtung Norden fließen.