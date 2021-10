Der Countdown läuft - auch für Christoph Feige (Bild). In etwas mehr als zwei Monaten schließt das Rathaus-Center in der Ludwigshafener Innenstadt für immer. Feige war als Center-Manager mit Unterbrechung seit 2014 für das Zentrum zuständig. „Es geht eine Ära zu Ende“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Das Rathaus-Center war 40 Jahre lang DAS Einkaufszentrum in der Stadt. Mehr als

...