Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim droht Klima wie in Venedig: In Mannheim wird es 2100 so warm sein wie in Venedig – wenn es beim Klimaschutz so weitergeht wie bisher. Das ist das Ergebnis einer neuen Analyse.

Interview mit Skateboard-Papst Titus Dittmann: Er gilt als Gründungsvater der deutschen Skateboardszene. Einst wurde Titus Dittmann für sein Engagement geächtet, nun wird der 72-Jährige für seine Verdienste geachtet. Im Interview spricht er über die Entwicklung des Skateboardens.

Mannheimer Konferenz zum Schutz vor Cyberattacken: An diesem Donnerstag und Freitag ist die Cybersecurity Conference im Mannheimer Schloss. Um was es geht, wer dabei ist - und warum der Schutz vor Cyberattacken immer wichtiger wird.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Kampf gegen das Abstell-Chaos durch E-Tretroller in Ludwigshafen: Wie können Städte wie Ludwigshafen dem Problem der auf Gehwegen oder in Gebüschen herumliegenden E-Tretroller Herr werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die SPD-Fraktion in Form einer Anfrage zur nächsten Stadtratssitzung am Montag, 25. Oktober.