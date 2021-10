Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kreisparteitag der CDU Mannheim: Entlasten die Mitglieder am Freitagabend den Vorstand der CDU Mannheim? Oder trumpfen die Kritiker der von ihr als Löbel-CDU bezeichneten Führung auf?

CDU-Gutachten: Konrad Schlichter ist einer der Mannheimer CDU-Mitglieder, der sich das Gutachten zur Kreisgeschäftsstelle angeschaut hat. Er spricht von einer "Drohkulisse", die aufgebaut wurde.

Ausschuss kassiert geplante Literatur-Kürzungen nach Protesten in Heidelberg: Am Donnerstagabend entschied der Kulturausschuss die Streichung zurückzunehmen. Die Fraktionen zeigten sich weitgehend einig.

Mannheimer Stadträte fordern Akteneinsicht zur Debatte um den Rettungsdienst: Für ein Thema interessieren sich die Stadträte Volker Beisel, Chris Rihm und Holger Schmidt besonders - den Streit um die neue Rettungswache Sandhofen.

Welttag des Stotterns - Wie Logopäden den Fachkräftemangel besiegen wollen: Verbände und Experten fordern ein Umdenken in der Ausbildung von Logopäden. Auch eine Heidelberger Lehrlogopädin kritisiert den momentanen Stand der Ausbildung in Deutschland.

Anne-Sophie Mutter über Fleischkonsum, soziale Medien und ihren Aufritt in Mannheim: Die Violinistin spricht im Interview über Neue Musik, ihre Bewunderung für den Jazz, den rauen und lauten Ton in den sozialen Medien und die Verantwortung beim Thema Klimawandel.