Nach der Entscheidung für ein neues Forum Deutsche Sprache am Alten Meßplatz ist das nun eine weitere gute Nachrichten für den Mannheimer Stadtteil Neckarstadt. Die Wohnungsbaugesellschaft GBG kauft das so genannte Platzhaus (Erbpacht) und sichert damit eine gewisse Qualität bei der gastronomischen Nutzung. Das passt in die Mannheimer Gesamtstrategie der „Sozialen Stadterneuerung“ in dem

...