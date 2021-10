A 61 ab Speyer nur einspurig in Richtung Norden befahrbar

Rhein-Neckar. Die A 61 wird ab diesem Montag für vier Tage zum Nadelöhr. Zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und Schifferstadt wird der Verkehr nur einspurig in Richtung Norden fließen können. Dies teilte die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH mit. Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Autobahn GmbH tauscht auf einer Länge von 7,5 Kilometern unter anderem den Asphalt aus und verbessert die Sicherheit der Strecke. Zur Vorbereitung der nächsten Aufgaben muss der Verkehr umgelegt werden. In Fahrtrichtung Süden stehen weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung. Ab Freitag, 28. Oktober, stehen dann auch wieder in Richtung Norden zwei Spuren zur Verfügung.

Während des viertägigen Umbaus der Verkehrsführung ist in Fahrtrichtung Koblenz mit Verkehrsbeeinträchtigungen vor allem im Berufsverkehr zu rechnen. Als Alternative schlägt die Autobahn GmbH die Bedarfsumleitung U 77 über die B 9 vor. Nach dem Umbau beginnen die Sanierungsarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. Voraussichtlich ab Mitte November wird auf beiden Fahrstreifen die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. In dieser letzten Bauphase steht in Fahrtrichtung Koblenz erneut nur der auf die Gegenfahrbahn umgelegte Fahrstreifen zur Verfügung.

An der Anschlussstelle Schifferstadt bleibt die Auffahrt in Richtung Speyer bis zum Ende der Bauarbeiten gesperrt, weil der Beschleunigungsstreifen der Fahrbahn derzeit als Fahrstreifen genutzt wird. Ersatzweise ist die Umleitung U 7 über die L 532/Nordumgehung und die B 9 ausgeschildert.

Die Bauarbeiten auf der A 61 werden voraussichtlich Mitte Dezember abgeschlossen. Das Sanierungsprojekt schließt die Erneuerung der Asphaltdecke auf acht Unter- und Überführungen sowie auf zwei Parkplätzen entlang der Strecke ein.

