Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Hötting neuer Chef der Mannheimer CDU - Kreisvorstand entlastet: Es ging hoch her beim Parteitag der Mannheimer CDU, die amtierende Führung und ihre Kritiker gerieten bisweilen heftig aneinander. Am Ende wurde mit Christian Hötting ein aktuelles Vorstandsmitglied zum neuen Chef gewählt.

Beim SV Waldhof geht die Ära Kientz zu Ende: Der erfolgreiche Sportchef wird den SV Waldhof verlassen. Die Spurensuche um den jüngsten Corona-Ausbruch besiegelt das Zerwürfnis mit Geschäftsführer Kompp endgültig. Ist sogar schon im Winter Schluss?

Adler Mannheim zelebrieren Schützenfest gegen Augsburg: Die Blau-Weiß-Roten feiern beim Comeback von David Wolf und Mark Katic einen fulminanten 7:1-Sieg gegen die am Ende überforderten Panther. Mit der Tor-Gala wurde die Tabellenführung gefestigt.

„Venedig-Vergleich zu verharmlosend“: In Mannheim könnte es in 80 Jahren so warm sein wie in Venedig. Die neue Klima-Analyse hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Wir zeigen, wie die Kommunalpolitik mit den neuen Erkenntnissen umgeht.

Wie Einzelhändler in der Region die Lieferprobleme einschätzen – und wie sie damit umgehen: Auf das Weihnachtgeschäft schauen die Einzelhändler der Region durchaus positiv. „Allerdings dürften sich Lieferengpässe in einigen Branchen spürbar niederschlagen“, meint der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar.

Rhein-Neckar Löwen im Losglück: Dicke Brocken wie Kiel, Magdeburg oder Berlin lagen im Lostopf. aber die Rhein-Neckar Löwen hatten Glück. Im Achtelfinale des DHB-Pokals geht es für den Handball-Bundesligisten zu Hause gegen den TVB Stuttgart.

Ausstellung „Frauenkörper" im Kurpfälzischen Museum Heidelberg: Themenausstellungen allerorten, die Menschheitsbedingungen beschwören - „Mutter“ in Mannheim, „Frauenkörper“ in Heidelberg … es ist ein internationaler Trend. Die Ausstellung in der Heidelberg befasst sich mit dem weiblichen Körper in der Kunstgeschichte von der Renaissance bis heute.

Schmerzkongress im Mannheimer Rosengarten ist Premiere für die Anwendung der 2G-Regeln: Im Mannheimer Rosengarten finden wieder Kongresse statt. Während die Veranstalter großer Tagungen auf 2G setzen, gilt für Konzerte überwiegend das 3G-Konzept.