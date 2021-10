Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

"Fun & Food" Messe in Mannheim ist zu Ende: Die Schausteller und Schaustellerinnen sind sehr zufrieden und hoffen nun, dass auch Weihnachtsmärkte stattfinden.

Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof entsteht eine neue Kita: Ein klimafreundlicher Holzbau mit Solarzellen und Gemüsegarten auf dem Dach. Ein Einblick, wie sie aussehen soll.

Neues Ärztehaus in Ludwigshafen wächst rasant: Das neue Gebäude ist wichtig für die medizinische Versorgung in der Gartenstadt.