Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So löst die Politik das Gehwegparken-Problem in Mannheim: Gehwege in Mannheim sollen für Fußgänger reserviert sein. Aber wo sollen auf die Schnelle die ganzen Autos hin, wenn das Parkverbot auf Gehwegen konsequent geahndet wird? Wir zeigen die Lösungen der Gemeinderatsfraktionen.

Wie schuldfähig ist der wegen Mordes angeklagte 14-Jährige aus Sinsheim? Er soll sein Opfer an das Waldstück gelockt haben, das zum Tatort wurde. Schon im November 2020 war er durch einen Messerangriff auffällig geworden. 34 Zeugen und drei Sachverständige sagen ab Mittwoch aus.

Warum der Ludwigshafener Hochschulpräsident Peter Mudra sein Amt abgibt: Nach zwölf Jahren macht der Ludwigshafener Hochschulpräsident Peter Mudra den Weg frei für einen Nachfolger. Wie seine Bilanz ausfällt und was er als seine "größte Niederlage" bezeichnet.

Neue Abendakademie-Kurse: Von Rattenfängern, Greenwashing und 25 Sprachen: Die Abendakademie hat neue Herbst/Winter-Programmhighlights vorgestellt. Von einer Demokratiewerkstatt bis hin zum Vortrag über "Moderne Rattenfänger im Netz" ist alles dabei.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

In nur vier Jahren von Hobbyläuferin zur Duathlon-Weltmeisterin: Die Heidelbergerin Merle Brunnée hat eine völlig untypische Karriere als Sportlerin hinter sich.