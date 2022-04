02

Das Herzstück der Bundesgartenschau auf dem Spinelli-Gelände ist Experimentierfeld nördlich der U-Halle. In 50 Beiträgen werden die vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung innovativ und kreativ umgesetzt - etwa das Thema Abfallvermeidung, die Stromgewinnung aus Urin, moderne Baumethoden wie der Flachspavillon des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), ein Beitrag zur Bedeutung des Neckars oder Möglichkeiten moderner Landwirtschaft, die Digitalisierung und Klimawandel berücksichtigt. BASF, Südzucker, MVV und John Deere sind einige der Partner auf. Ein ganzer Hektar Ausstellungsfläche wird Bienen und Insekten gewidmet. Im Experimentierfeld werden sich die zwei großen Kirchen auf 400 Quadratmetern präsentieren. 17 Zukunftsgärten verkörpern die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Form von künstlerisch-gärtnerischen Inszenierungen. In der Nähe steht der futuristische Holzpavillon, „Seeigel“ genannt, der Bundesgartenschau 2019 Heilbronn, in dem die Metropolregion Rhein-Neckar ihr großes Kultur- und Freizeitangebot, Wirtschaft und Wissenschaft präsentieren will.