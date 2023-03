Das ist an der Buga nachhaltig – und das nicht

Auch hier soll Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen, denn die Buga hat den beteiligten Gastronomen relativ strenge Vorgaben gemacht: So verwenden sie beispielsweise Mehrweg-Geschirr, müssen 50 Prozent ihrer Produkte in der Region einkaufen, 15 Prozent sollen aus Bio-Anbau stammen, mindestens drei Produktkategorien – also etwa alle Getränke, Gemüsesorten, Kaffees, Tees oder Schokolade – müssen sie aus fairem Handel beziehen. „Mehr wäre unerfüllbar“, sagt Buga-Chef Schnellbach und nennt ein Beispiel: In der gesamten Gastronomiebranche liege der Anteil der Bioprodukte bei gerade einmal 1,3 Prozent.