Letzter Tag: Am Mittwoch wird der Mannheimer Luisenpark bis April gesperrt

Er lacht, wirkt gelöst, irgendwie erleichtert. Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch blinzelt in die Sonne und freut sich, dass der Wetterbericht für das verlängerte Wochenende ein paar goldene Oktobertage vorhersagt – ein schönes Finale also für die letzten Besucher des Luisenparks. Denn ab 2. November ist der Luisenpark geschlossen, um am 14. April 2023 als Teil der Bundesgartenschau

...