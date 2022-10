Das Teehaus bleibt weiter geöffnet

Der Luisenpark wird ab 2. November geschlossen – aber nicht ganz, denn es gibt eine kleine Ausnahme: Der Chinesische Garten bleibt für Jahreskarteninhaber den ganzen Herbst und Winter über offen bis zur Bundesgartenschau mit Start am 14. April 2023. Auch das Teehaus ist geöffnet und lädt zu einer warmen Tasse Tee sowie kleinen Speisen ein. „Und im Winter blühen dort die Kamelien, das wird besonders schön“, erklärt Stadtpark-Geschäftsführer Joachim Költzsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zugang erfolgt an der Ostseite des Chinesischen Gartens über das Hans-Reschke-Ufer, und zum restlichen Luisenpark hin werden eigens Zäune gestellt. Aber immerhin eine Fläche von 5500 Quadratmetern stehe den Besuchern im Chinesischen Garten zur Verfügung, täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). Das Angebot ist begrenzt auf Inhaber von Dauerkarten – aber es werden auch Führungen im Chinesischen Garten angeboten, die man ohne Jahreskarte buchen kann.

So gibt es eine Führung mit Workshop zum Thema Kameliengarten immer dienstags, donnerstags und sonntags um 11 Uhr mit Anke Koschitz von der Kameliengesellschaft Frankfurt und eine Führung durch das Teehaus und den Garten montags und samstags um 11 Uhr. Dazu ist jeweils eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 0621/ 410050.

Trotz der Schließung des Luisenparks finden weiterhin Veranstaltungen in der Baumhainhalle statt, wenn Vereine oder Firmen diese gemietet haben.

Schließlich gebe es noch, so Költzsch, den Herzogenriedpark, der weiter geöffnet bleibt und auch nicht Bestantteil der Bundesgartenschau 2023 wird. Wer derzeit eine Luisenpark-Jahreskarte hat, kann ihn uneingeschränkt nutzen. Die neuen Herzogenried-Dauerkarten für 2023 gehen im Dezember in den Verkauf.

Rabatt für Buga-Karten läuft aus

„Gerade wer sich bewegen und Sport machen möchte, für den haben wir den Herzogneriedpark ja deutlich aufgewertet“, verweist Költzsch auf den neuen Bewegungsparcours. Das Rosarium sei erweitert und einiges im Herzogenriedpark erneuert worden. Költzsch rechnet damit, dass während der Bundesgartenschau der Herzogenriedpark als Naherholungsgebiet noch stärker frequentiert wird. „Wir wollen daher dort das Veranstaltungsprogramm ergänzen – natürlich ohne Konkurrenz zur Bundesgartenschau“, betont er. Aber die beliebten Musik-, Mundart- oder Kinder-Veranstaltungen an Mittwochnachmittagen, die bisher auf der Seebühne ohne gesonderten Eintritt stattfanden, soll es 2023 zeitweise in der Konzertmuschel im Herzogenriedpark geben. Auch die naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ ziehen vom Luisenpark dorthin um.

Die Bundesgartenschau 2023 bietet für Luisenpark-Stammgäste vergünstigte Dauerkarten an – aber nicht mehr lange: Inhaber einer Luisenpark-Dauerkarte 2021 oder Saisonkarte 2022 erhalten einen Rabatt in Höhe von zehn bzw. fünf Euro beim Kauf einer Buga-23-Dauerkarte, die im Vorverkauf regulär für Erwachsene 130 Euro, für Begünstigte 85 und für junge Erwachsene (bis 24 Jahre) 60 Euro kostet. Dazu wird die Luisenpark-Dauerkarte oder der entsprechende Gutschein benötigt.

Diese Vergünstigung kann nur noch bis 31. Oktober eingelöst werden. Die Vorverkaufsstellen für Dauerkarten befinden sich am Haupteingang des Luisenparks, wo eigens eine zweite Kasse eingerichtet wird, in der Tourist Information am Willy-Brandt-Platz sowie in der mobilen Tourist Info am Paradeplatz.