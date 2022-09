Von Hans-Jürgen Emmerich

Klaus Merkle tritt bei der Bürgermeisterwahl am 6. November in Edingen-Neckarhausen erneut an. Das hat er am Wochenende mitgeteilt. Der Gemeinderat der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) hatte sich bereits 2015 um das Amt beworben, musste sich damals aber in der zweiten Runde gegen Simon Michler (CDU) geschlagen geben.

„In den vergangenen sieben

...