Florian König neuer Bürgermeister in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. CDU-Gemeinderat Florian König (33) wird neuer Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er 3.331 Stimmen (60,40 Prozent). Sein Mitfavorit Klaus Merkle (60, UBL-FDP/FWV) landete mit 2.046 Stimmen (37,10 Prozent) deutlich hinter ihm. Gemeinderat Gerd Wolf („Die Partei“) und Dauerbewerber Samuel Speitelsbach blieben wie bereits in der ersten Runde unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,5 Prozent.

Der künftige Bürgermeister ist kommunalpolitisch kein unbeschriebenes Blatt. Er gehört seit 2017 für die CDU dem Gemeinderat an und ist seit drei Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister-Stellvertreter. Der 33-Jährige hat bisher als Polizeikommissar in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Um in der Nähe seiner Heimatgemeinde bleiben zu können, hatte er sich nach eigenen Angaben gegen den Polizeidienst in Baden-Württemberg und Hessen entschieden.

Von der Graf-von-Oberndorff-Grundschule in Neckarhausen wechselte er an das Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium in Heidelberg, wo er im Jahr 2008 Abitur machte. In der Zeit von 2009 bis 2012 studierte König an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Rheinland-Pfalz im Bereich Polizei, die er mit dem Bachelor of Arts als Verwaltungswirt abschloss.

Erfahrungen aus Polizeidienst

Nach dem Studium folgte zunächst eine Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Schifferstadt und Enkenbach mit vielen deutschlandweiten Einsätzen, wie beispielsweise dem Obama-Besuch in Berlin. Anschließend wurde er in Ludwigshafen und Germersheim eingesetzt, seit Februar 2022 leistet er in Haßloch Dienst. Insbesondere bei der Autobahnpolizei sowie bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums konnte er „viele Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen einer großen Behörde sammeln“, wie er sagt.

Durch die Arbeit als Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter sieht sich König bestens informiert: „Ich konnte bereits viele eigene Ideen in Projekte einfließen lassen und sie begleiten.“ Polizeibeamte müssten ebenso wie Bürgermeister individuelle und kritische Situationen bewältigen und ihnen vor allem mit Ruhe und Bedacht begegnen. „Eine vernünftige Kommunikation ist in beiden Berufen daher unverzichtbar“, lautet sein Credo.

Vereine stellen für ihn die „Seele” der Gemeinde dar und sind ihm deshalb besonders wichtig. „Da sie einen so hohen Stellenwert einnehmen, bin ich selbst mit großem Engagement in einigen Vereinen aktiv“, sagt er über sich. Er ist Mitbegründer des Förderverein Fähre Neckarhausen und dessen 1. Vorsitzender. Der Erhalt der schwimmenden Brücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg ist ihm deshalb ein besonderes Anliegen. Außerdem engagiert er sich für die Partnerschaft mit der Gemeinde Plouguerneau bei der IGP und betreute mehrfach Jugendfreizeiten bei den französischen Freunden. Eng verbunden ist er mit der katholischen Kirche. Von 2006 bis 2014 leitete und organisierte er die Jugendfreizeiten der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Neckarhausen. Sports- und Teamgeist lernte er von klein auf sowohl bei der DJK wie bei der Viktoria, bei den Senioren der DJK/Fortuna ist er bis heute als Fußballer und Beachvolleyballer der „alten Herren” aktiv.

Schwerpunkte Klima und Finanzen

Neben den ambitionierten Klimazielen der Gemeinde stehen für ihn vor allem die Finanzen im Fokus der kommenden Jahre. „Ein auf Dauer unausgeglichener Haushalt ist nicht akzeptabel“, gibt er die Richtung vor und ergänzt: „Meine tiefe Überzeugung ist, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen müssen. Das eine kann ohne das andere auf Dauer nicht funktionieren.“

Trotz der düsteren Prognosen werde er alles in seiner Macht stehende tun, um die Gemeinde weiter voranzubringen und sie für jedes Alter attraktiv und lebenswert zu gestalten. Junge Familien sollten die Chance bekommen, sich auf Dauer in der Gemeinde niederlassen und geeigneten Wohnraum finden zu können. „Die Qualität der Kindergärten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen darf nicht nachlassen und muss stetig weiterentwickelt werden“, betont er daher.

Amt als Lebensaufgabe

Trotz seines jungen Alters von 33 Jahren strebt König nicht nach Höherem, wie er im Interview mit dem „MM“ vor der Wahl betont hat: „Wenn ich Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde werden darf, dann ist das für mich eine Lebensaufgabe. Ich strebe nicht nach höheren Zielen. Dieses Amt wäre für mich der Höhepunkt in meinem Berufsleben.“ Nun hat er diesen Höhepunkt also erreicht.