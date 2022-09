Mannheimer Morgen Plus-Artikel Edingen-Neckarhausen Silvio Salatino will Bürgermeister Michler in Edingen-Neckarhausen nachfolgen

Silvio Salation kennt Edingen-Neckarhausen gut. Er wuchs dort auf und absolvierte in der Verwaltung seine Ausbildung. Nun will er Bürgermeister werden, wie er am Sonntagabend offiziell bekanntgab.