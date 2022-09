Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Bürgermeister will Florian König in Edingen-Neckarhausen mit Herz und Verstand sein

Als Polizeibeamter hat Florian König Erfahrung in der Behördenarbeit gesammelt, als CDU-Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter in der Kommunalpolitik. Jetzt will er Chef im Rathaus von Edingen-Neckarhausen werden