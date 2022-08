Erste Kandidatin: Aleksandra Janson will Bürgermeisterin in Edingen-Neckarhausen werden

Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Simon Michler hat sich die erste Kandidatin aus der Deckung gewagt. Die selbstständige Rechtsanwältin Aleksandra Janson warf am Freitagabend offiziell ihren Hut in den Ring. Damit ist die 37-Jährige die erste Frau überhaupt, die das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen anstrebt. Die SPD sagte Janson noch am Freitagabend

...