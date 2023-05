Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Fahrlachtunnel- Stadt räumt Fehler ein: Am Mittwoch öffnet der Fahrlachtunnel. Pünktlich dazu hat die Stadt nun einen Bericht vorgelegt, wie es vor knapp zwei Jahren zu der abrupten Schließung kommen konnte. Wir erklären, was drinsteht

Angeklagter im Oggersheimer Mordprozess ist schuldunfähig: Der Mann, der im Oktober in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und einen schwer verwundet haben soll, ist schuldunfähig. Zu diesem Ergebnis kam am Dienstag ein Gutachter. Warum er seine Meinung zu der Frage geändert hat

Klausel greift- Sohm auch kommende Saison beim SV Waldhof Stürmer Pascal Sohm wird auch in der nächsten Spielzeit für den Mannheimer Drittligisten SV Waldhof auf Torejagd gehen

Mannheimer Freibäder öffnen am 20. Mai: Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad, das Parkschwimmbad Rheinau und Freibad Sandhofen öffnen am 20. Mai. Was die Dauerkarte kostet und ob die Bäder beheizt werden

Daimler Truck fährt deutlich mehr Gewinn ein: Das Lkw-Geschäft von Daimler Truck ist anhaltend stark, auch die Stadtbusse entwickeln sich wieder erfreulicher. Bei Evobus in Mannheim läuft die Umstrukturierung

Warum Neuostheimer die Stadt Mannheim und den SV Waldhof kritisieren: Mannheim-Neuostheim gilt nicht als Schandfleck der Quadratestadt. Trotzdem ruft der Stadtteilverein regelmäßig zu Reinigungsaktionen auf - zu tun gibt es viel. Enttäuscht ist der Verein von Umweltdezernentin Pretzell

Bombendrohung in Bad Dürkheim- Gericht verurteilt Angeklagten: Das Landgericht Frankenthal hat Michael G. zu einer Haftstrafe verurteilt. Wie hoch die Strafe ausfällt und wie es einem der Opfer heute geht

Riesige Spendensumme- Kleine Frieda fährt in Geinsheim endlich Lift: Das hätte im November 2021 niemand gedacht: Weit mehr als 2000 Menschen haben sich an einer Hilfskation für ein siebenjähriges Mädchen aus der Pfalz beteiligt, das von Geburt an schwerbehindert ist. Das sagt der Vater

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date