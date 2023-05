Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Wie es um den Frauenfußball in Mannheim steht: Nach der erfolgreichen Europameisterschaft 2022 haben viele auf einen Boom für den Frauenfußball in Deutschland gehofft. Neun Monate später ist davon in Mannheim wenig zu spüren. Vor allem ein Grund bereitet den Vereinen Probleme

Mannheimer CDU beklagt Vandalismus an Specht-Wahlplakaten: Kaum dürfen in Mannheim sechs Wochen vor der Oberbürgermeister-Wahl auch offiziell Plakate dafür aufgehängt werden, sind schon die ersten beschädigt. Die CDU vermutet dahinter gezielte Aktionen gegen ihren Kandidaten

SV Waldhof Mannheim wirft große Chance auf den Aufstieg weg: Mit dem 1:3 bei Schlusslicht Zwickau verabschiedet sich der SV Waldhof Doch selbst das scheint fast unmöglich zu sein

14. Auflage des "Queer Festivals" in Heidelberg Die Eröffnung des Queer Festivals in Heidelberg stellt queere Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt. Rund 460 Gäste kamen am Freitag zum offiziellen Teil der Eröffnung in den Karlstorbahnhof

Heidelberger Stückemarkt zeigt familiäre Tragödien: Missbrauch und menschliche Krisensituationen, davon erzählten zwei sehenswerte Gastspiele aus Berlin und Stockholm beim Stückemarkt in Heidelberg. Das Publikum zeigte sich in beiden Fällen beeindruckt

