Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer bei "Deutschlands bester Partykeller" zu sehen: Siegen Glitzer und Glamour? Der Mannheimer Panajotis Neuert ist am Sonntag in einer Kabel 1-Show zu sehen. Dabei gibt er alles, um mit Ex-Big-Brother-Star Jürgen Milski aus einer Rumpelkammer eine Partyhöhle zu machen...

Stadtradeln beginnt auch zwischen Neckar und Bergstraße wieder: An diesem Sonntag beginnt die Kampagne Stadtradeln wieder. Diesmal gibt es zum Auftakt eine ganz besondere Aktion. Aus allen Ecken der Region vereinen sich Radler zu einer Sternfahrt zur Mannheimer Buga

Warum immer mehr Jugendliche elektrisch rauchen: E-Zigaretten zum Wegwerfen werden gerade bei den Jüngeren immer beliebter. Sozialarbeiter kämpfen gegen den Trend an. Die Müllabfuhr kämpft mit Brandgefahren

Sehbehinderte erfahren den Frühling mit allen Sinnen: Blinde oder sehbehinderte Menschen nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Die sonderpädagogische Beratungsstelle Frühförderung an der Schloss-Schule Ilvesheim hat das jetzt eindrucksvoll demonstriert

TSG Hoffenheim schlägt Eintracht Frankfurt: Der TSG ist ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gelungen. Am Samstagnachmittag siegte Hoffenheim mit 3:1

