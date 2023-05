Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Fressgasse - Wann öffnet die Schranke: Der Verkehrsversuch ist zu Ende, die Schranke in der Fressgasse aber immer noch zu. Die OB-Kandidaten verweisen auf Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). Wir haben nachgefragt, warum das Öffnen so lange dauert

Heidelberger Neckarwiese in der Nacht auf Samstag geräumt: Irgendwann war es einfach zu viel und zu laut: Nach massiven Anwohnerbeschwerden ist die Heidelberger Neckarwiese in der Nacht auf Samstag von Polizeikräften geräumt worden. Das soll nun Konsequenzen haben

Was ist noch für den SV Waldhof Den Aufstieg musste der SV Waldhof nach dem 1:3 in Zwickau abhaken. Jetzt geht es für den Mannheimer Drittligisten vor allem darum, dass aus dem Frust kein Flächenbrand wird

Reifenstecher in Heddesheim Ein Reifenstecher treibt in Heddesheim sein Unwesen. Trotz dutzender Anzeigen hat die Polizei keine konkreten Hinweise auf den Täter. Die Anwohner fühlen sich im Stich gelassen - und patroullieren schon selbst

Sombrero-Frage bei Mannheimer Buga Gerade war die Debatte um kulturelle Aneignung mit Sombrero-Hüten bei der Mannheimer Buga etwas abgeflaut, da hebt sie der bayerische Ministerpräsident wieder ins Rampenlicht

„Baktat“-Markenstreit - Mannheimer Gericht weist Klage ab: Mehr als vier Millionen Euro Schadenersatz wollte eine Erbengemeinschaft vom Unternehmen ihres Onkels Mustafa Baklan erstreiten. Doch im Prozess vor dem Mannheimer Landgericht kam es jetzt anders

Gemüse-Retterinnen und Schaumkuss-Feen - Gastronomie auf dem Mannheimer Maimarkt: "Die Mannheimer haben uns nicht umarmt", gesteht eine Maimarkthändlerin, „nein, nein. Sie haben uns überrannt". Welche Schaumkusssorten sofort vergriffen waren, so dass sie nachordern musste

