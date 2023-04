Rhein-Neckar. Was ist am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Unzulässige Wahlverwerbung: Schon viele Plakate von Riehle und Specht: In Mannheim hängen schon viele Plakate von zwei Bewerbern für die Oberbürgermeister-Wahl am 18. Juni. Eigentlich ist sowas erst sechs Wochen vorher erlaubt. Wie die beiden sich rechtfertigen

Zwangsversteigerung Turley- Letzte Immobilie wechselt Besitzer: Die letzte von sieben Turley-Immobilien der insolventen Tom-Bock-Group wechselt nach einem Bieterwettstreit für 270.000 Euro den Besitzer

Schicksal des Mannheimer Collini-Büroturms weiter offen: Eigentlich hatte die Stadtverwaltung gehofft, bis Ende April eine Entscheidung über den Abbruch des Collini-Büroturms treffen zu können. Doch daraus wird nichts. Auch, weil sich viele für dessen Erhalt ausgesprochen haben

Informationen zum Mannheimer Maimarkt: Was Besucher der Messe wissen sollten: Auf dem Mannheimer Maimarkt werden zahlreiche Aussteller vom 29. April bis zum 9. Mai Produkte für alle Lebensbereiche anbieten. Doch was kosten eigentlich Tickets, wo kann ich parken und wie komme ich überhaupt hin?

Warum die Buga-Macher „mehr als zufrieden“ sind: 130 000 Besucher, über 70 000 Dauerkarten, aber noch viele Kleinigkeiten zu machen. Geschäftsführer Schnellbach erkärt auch, warum „Monnem“ und „The Länd“ im Eingangsbereich mit einer Kordel abgesperrt sind

U-Boot-Transport nach Speyer ohne offizielle Genehmigung der Stadt: Am Tag der Abfahrt des ausgemusterten Marine-U-Bootes in Kiel gibt es offene Fragen und der Spediteur nennt den Grund, warum der Stahlkoloss überhaupt nach Speyer muss. Das hat mit der Deutschen Bahn zu tun

