Informationen zum Mannheimer Maimarkt: Was Besucher der Messe wissen sollten

Mannheim. Der Maimarkt in Mannheim öffnet von Samstag, 29. April, bis Dienstag, 9. Mai, seine Pforten. Hunderttausende Gäste werden dann wieder auf die rund 75 000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche strömen, um die laut Veranstalter größte Regionalmesse Deutschlands zu besuchen. An elf Tagen werden in den 39 Messe-Hallen und auf dem Freigelände wieder mehr als 1000 Aussteller Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche anbieten. Auch die zahlreichen Tiere dürfen genauso wenig fehlen wie das sportliche Kräftemessen der Reiterinnen und Reiter beim Maimarktturnier.

Der Maimarkt-Haupteingang: Am 29. April wird er geöffnet. © Markus prosswitz

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz wird am 29. April um 10 Uhr gemeinsam mit Peter Hauk, baden-württembergischer Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, den Maimarkt offiziell eröffnen. Die Messe ist bis zum 9. Mai täglich zwischen 9 und 18 Uhr für Besucherinnen und Besucher zugänglich.

Tickets

Vorverkauf: Wer schnell ist, kann noch bis Freitag ermäßigte Karten im Vorverkauf erwerben. Diese sind an 225 Vorverkaufsstellen zu bekommen. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 7 Euro pro Ticket, Karten für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren gibt es für 4,50 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Hier geht es zu den Online-Vorverkaufsstellen.

Tageskasse: An der Tageskasse bezahlen Erwachsene 10 Euro für ein Ticket, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 7 Euro. Zudem gibt es Vorzugskarten zum Preis von 7 Euro. Diese gelten für Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Inhaberinnen und Inhaber von Sozialausweisen oder ähnlichem. Auch für Gruppen ab zehn Personen sind Vorzugskarten erhältlich. Schwerbehinderte zahlen ebenfalls 7 Euro für eine Karte, wobei die Begleitperson freien Eintritt hat. Ab 16 Uhr kosten die Tickets an der Tageskasse nur noch 6 Euro.

Kombiticket: Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, hat die Möglichkeit, das VRN-Maimarkt-Kombiticket zu erwerben. Erwachsene zahlen dafür 12 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren werden 6,50 Euro fällig. Das Kombiticket beinhaltet nach Angaben des Veranstalters die Hin- und Rückfahrt im gesamten VRN-Gebiet sowie den Eintritt zum Maimarkt und ist an allen elektronischen Fahrkarten-Automaten im VRN-Gebiet, an vielen Maimarkt-Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.

Maimarkt-Turnier: Für die Reitwettbewerbe können Sitzplatztickets für die überdachte Tribüne im MVV Reitstadion erworben werden. Das Ticket zum Maimarkt ist im Preis enthalten. Am Samstag, 6. Mai, und Montag, 8. Mai, kosten die Karten 20 Euro. Am Sonntag, 7. Mai, und Dienstag, 9. Mai, zahlen Besucherinnen und Besucher 35 Euro. An den übrigen Tagen ist der Eintritt zur Sitzplatztribüne frei, für Stehplätze gilt das an allen Tagen. Tickets und weitere Informationen zum 59. Maimarkt-Turnier gibt es hier.

Anreise

Mit dem Auto: Das Maimarktgelände in der Xaver-Fuhr-Straße 101 in Mannheim liegt direkt an der Autobahn A656. Die Wege zum Veranstaltungsgelände sind ausgeschildert. Auf die Beschilderung sollte geachtet werden, da der Verkehr entsprechend dem Verkehrsaufkommen gelenkt wird. In der Nähe von Autobahn und Maimarkt-Gelände befinden sich an der SAP

Parkplätze: Der Parkplatz für Menschen mit Behinderungen befindet sich rechts vom Haupteingang. Mit einem Nachweis für eine außergewöhnliche Behinderung können Betroffen dort kostenfrei parken. Weitere Parkplätze für Menschen mit Behinderungen befinden sich auf dem Großparkplatz P20 in der Nähe der Fußgängerbrücke. Hier wird eine Gebühr von 6 Euro pro Tag erhoben.

Wohnmobil-Stellplatz: Wer mit dem Wohnmobil anreist, kann den fünf Gehminuten vom Maimarkgelände entfernten Wohnmobil-Stellplatz in Mannheim-Neuostheim nutzen. 15 Stellplätze stehen zur Verfügung. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Stadtbahnen und Busse der VRN: Der öffentliche Personennahverkehr bringt Besucherinnen und Besucher sozusagen direkt vor die Haustür des Maimarkts. Die Stadtbahnlinie 6/6A sowie die Buslinie 50 und die Buslinie 45 (nur wochentags) halten an der Haltstelle „Maimarkt“. Ab dem Mannheimer Hauptbahnhof werden Verdichtungsfahrten mit der Stadtbahnlinie 9 angeboten. Für die Buslinie 50 gibt es zeitweise Zusatzfahrten im Zehn-Minuten-Takt.

OEG: Wer mit der Straßenbahnlinie 5 nach Mannheim fährt, steigt an der Haltestelle Mannheim-Neuostheim aus. Hier erfolgt ein Umstieg in die Stadtbahnlinie 6 oder die Buslinien 50 und 45. Der Fußweg von hier zum Maimarktgelände beträgt etwa eine Viertelstunde. Hier gehts zur Fahrplan-Auskunft des VRN.

Deutsche Bahn: Besucherinnen und Besucher, die die Deutschen Bahn nutzen, steigen an der Haltestelle "Mannheim Arena/Maimarkt" aus. Alle S-Bahnen und zahlreiche Regionalzüge bedienen über den ganzen Tag den Bahnhof an der SAP Arena. Darüber hinaus setzt die Deutsche Bahn Sonderzüge ein. Es besteht die Möglichkeit, anschließend mit der Stadtbahnlinie 6 sowie den Buslinien 50 und 45 weiterzufahren. Der Fußweg von hier dauert ebenfalls rund 15 Minuten. Zur Fahrplan-Auskunft der Deutschen Bahn.

Weitere Informationen

Eventkalender: Promis auf der Bühne, Mediziner im Auditorium und Spitzensport auf dem Turnierplatz. Zum Programm an den elf Tagen des Maimarkts.

Info-Point: An der Info am Haupteingang (auch von außen zugänglich) gibt es Auskunft zu Ausstellern, Produkten und zum Tagesprogramm.

Geldautomaten: Direkt hinter dem Haupteingang rechts sowie im Freigelände 06 befinden sich Geldautomaten der Sparkasse.

Maimarkt Kindergarten: An den elf Maimarkt-Tagen gibt es den professionell betreuten und kostenlosen Maimarkt-Kindergarten am Haupteingang links hinter der Information. Für die Kinder werden unter anderem Ausflüge über den Maimarkt angeboten, bei denen sie beispielsweise Stallluft schnuppern, bei der Konditoren-Innung backen oder in der Spielewelt vorbeischauen können. Je nach Wetter können sich die Kinder bei Sonnenschein im Sandkasten austoben oder in der warmen Stube unter Anleitung basteln, malen oder spielen.

Wickelräume: In WC 1 und WC 2 gibt es Wickelräume.

Seniomobile: Am Infopoint am Haupteingang können sich Besucherinnen und Besucher mit Handicap kostenlos ein Kopp-Seniomobil ausleihen (solange der Vorrat reicht). Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/42509-20.

Hunde: Das Mitführen von Hunden an der Leine ist gestattet. Die Veranstalter empfehlen jedoch, dem Tier den Stress durch die ungewohnte Umgebung und die vielen Menschen zu ersparen.

Service-Telefon: 0621/42509-20