Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Große Solidarität nach Autoattacke - mehr als 28 000 Euro an Spenden: Michael Gangnus hat bei der Autoattacke in der Rhenaniastraße im Sommer 2022 fast alles verloren. Mitte März hat er erstmals öffentlich seine Geschichte erzählt. Und kann bis heute nicht glauben, was danach passiert ist

Erzieherinnen in Mannheim werden bei Kitaplatz-Vergabe bevorzugt: Wenn eine Erzieherin für ihr Kind einen Kitaplatz erhält, kann sie arbeiten und viele andere betreuen: Davon ist die Stadt Mannheim überzeugt. Ab wann die neue Regel gilt und warum Schulkind-Betreuende außen vor sind

Rechtsmedizinisches Gutachten im Mordprozess um Messerattacke in Ludwigshafen: Vor dem Frankenthaler Landgericht hat eine Rechtsmedizinerin am Montag über die letzten Atemzüge der beiden getöteten Handwerker gesprochen. Über ihre schweren Verletzungen und darüber, ob sie leiden mussten

Vernachlässigte Katzen in Mannheim-Käfertal?: Katzen bringen in fremden Garagen ihre Jungen zur Welt. Durstige Tiere ertrinken in Garten-Pools: Wie schlimm ist das Leid der Katzen im Mannheimer Stadtteil Käfertal wirklich? Anwohner sprechen von einer Plage

Fahrradklima-Test: Zum ersten Mal seit 2014 verschlechtert sich die Note Mannheims beim ADFC Fahrradklima-Test. Im Vergleich zu Städten in derselben Größe kann die Stadt laut Test in den vergangenen zwei Jahren nicht mithalten

Thingstätte in Heidelberg Auch für das Jahr 2023 gilt: Auf der Heidelberger Thingstätte wird es keine Walpurgisnacht-Feier geben. Die Stadt Heidelberg hat ein Betretungsverbot ausgesprochen

