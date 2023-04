Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warum die Adler Mannheim Die Adler Mannheim haben den nächsten Transfer in trockene Tücher gebracht. Stürmer Maximilian Eisenmenger kehrt aus Schweden in die Deutsche Eishockey Liga zurück

Wieder geht ein Mannheimer Traditionsgeschäft: Nach mehr als 50 Jahren geht eine weitere Ära im Mannheimer Einzelhandel zu Ende. Ein Fachgeschäft für exklusive Einrichtungen wird schließen. Was die Gründe dafür sind

Neuer Wasserspielplatz in Mannheim soll eine Flusslandschaft werden: Mannheimer Bürgerinnen und Bürger haben sich entschieden. Der neue Wasserspielplatz im Herzogenriedpark soll eine Flusslandschaft werden. Das sind die Pläne

Hier entsteht Wohnraum für 2000 Menschen: Im Westen des Heinrich-Pesch-Hauses läuft derzeit Ludwigshafens größtes Wohnbauprojekt. Bis 2029 sollen hier 800 Wohnungen entstehen. Was das Projekt so besonders macht und wie der aktuelle Stand ist

Flickenteppich aus Einzelregelungen: Ab nächster Woche können Fahrgäste mit dem 49-Euro-Ticket ganz Deutschland befahren. Viele Fragen sind aber noch offen. In Baden-Württemberg fallen die Antworten dazu nicht einheitlich aus

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date