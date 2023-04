Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Container an Waldschule Mannheim überbrücken Zeit bis zum Neubau: Der geplante neue Klassentrakt an der Waldschule in der Gartenstadt kommt eineinhalb Jahre später als geplant, Anfang 2026. Warum die Schulgemeinschaft in der Übergangslösung dennoch Vorteile sieht

Was bedeutet das A vor dem MONNEM-Schriftzug auf der Buga?: Ein einsames rotes A steht neben dem großen MONNEM-Schriftzug auf der Mannheimer Bundesgartenschau. Viele Fragen sich, was das soll. Florian Karlein hat sich einige Theorien überlegt - und die richtige Antwort gefunden

An diesen Stellen in Mannheim sind weitere Fahrradstraßen geplant: Um mehr Verkehr aufs Rad zu verlegen, plant die Stadt Mannheim weitere Fahrradstraßen. In einem Teil-Bereich der Neckarstadt soll das Rad einen besonderen Vorrang bekommen. Wir erklären, was wo genau passieren soll

Was Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis bei der WM erreichen will: Seine Vorgänger haben große Fußspuren hinterlassen. Der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis will den eingeschlagenen Weg von Marco Sturm und Toni Söderholm weitergehen - und seine Handschrift hinterlassen

Jetzt alle Artikel auf mannheimer-morgen.de und in der App lesen! Abonnieren Sie MM+ für nur 1€ im ersten Monat und bleiben Sie immer up to date