Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Keine weiteren Vergünstigungen beim Eintritt zur Buga Kostenloser Buga-Besuch für Kitas und Schulen, weitere Freikarten-Kontingente für veranstaltende Vereine? Das wird es nicht geben. Die Stadt lehnte entsprechende Anträge im Hauptausschuss ab. Und freut sich über einen Rekord

Bei diesem Thema wurde es unruhig in der Halle: Viele Fragen, kontroverse Debatten und eine große Bandbreite an Themen. Am Dienstag fand in der Ilvesheimer Neckarhalle das Wahlforum des "MM" statt. Die Diskussion wurde besonders an einer Stelle kontrovers.

27-Jähriger wegen versuchtem Totschlag nach Messerstich in U-Haft: Nachdem dieser dem Geschädigten in den Bauch gestochen hatte, wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Heidelberg Wie es dazu kommen konnte

Doch kein gemeinschaftliches Kerwe-Konzept: Die Weinheimer Gastronomen bieten bei der Kerwe jetzt doch kein gemeinsames Konzept für den Marktplatz an. Die IG Marktplatz reagiert damit auf die Turbulenzen und die massive, teils beleidigende Kritik an den Plänen

Adler Mannheim Die Adler Mannheim haben den kanadischen Stürmer Kris Bennett unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige hat für Adler-Verhältnisse eine recht außergewöhnliche Vita

Festivalzentrum entsteht auf Franklin am Alten Kino: Die 22. Internationalen Schillertage werden sich dem Motto „Schöne Welt, wo bist du?“ widmen. Das gaben Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) und Schauspielintendant Christian Holtzhauer bekannt

In Mannheim-Seckenheim gibt es Streit um Kolonialverbrecher Seitz: In Seckenheim erinnert eine Gedenktafel an Theodor Seitz, Gouverneur der damaligen deutschen Kolonien Kamerun und Deutsch-Südwest. Was soll mit ihr geschehen? Darüber diskutierten jetzt Experten und Bürger.

