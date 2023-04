Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Großes Programm in Mannheim zum Buga-Eröffnungswochenende: Beim Erlebniswochenende der Werbegemeinschaft Mannheim City anlässlich der Eröffnung der Bundesgartenschau Und beim Promi-Wettpflanzen gibt es nur Sieger

Liveblog zur Buga 23 Das trübe Wetter scheint am Sonntag viele davon abzuhalten, das Buga-Gelände aufzusuchen. Aber: An den ersten beide Tagen kamen rund 25.500 Menschen auf die Gartenschau. Alles rund ums Eröffnungswochenende im Liveblog

Krimi gegen Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze holt sich am Sonntag in Köln den Sieg gegen den SC Magdeburg und gewinnt zum zweiten Mal den deutschen Handball-Pokal

Ob die Petition für Weinheimer Kerwe mit Bumbum erfolgreich war: Zwischen „Bumbum“ und „Heidschi Bumbeidschi“. 4200 Menschen haben ihren Namen unter die Online-Petition mit dem Titel „Für eine vielfältige Kerwe auch mit Bumbum“ gesetzt. Wie es jetzt weitergeht

Wie beim Heidelberger Frühling Alfred Schnittkes Musik durchgerockt wird: Der Heidelberger Frühling endete am Wochenende durch ein in jeder Hinsicht bemerkenswertes Finale mit Vilde Frang, dem B’Rock Orchestra und Maxim Emelyanychev

