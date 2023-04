Adler Mannheim verpflichten neuen Angreifer

Mannheim. Angreifer Kris Benett wechselt für die kommenden zwei Jahre zu den Adlern Mannheim. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 27-Jährige stand zuletzt beim HC Lugano unter Vertrag und wird nun erstmals in der Deutschen Eishockey Liga auflaufen. „Mit Kris haben wir einen sehr umgänglichen und universal einsetzbaren Stürmer unter Vertrag genommen, der durch seine Torgefährlichkeit, seine läuferische Fähigkeit, seinen Kampfgeist und Ehrgeiz zu überzeugen weiß“, sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara laut Mitteilung des Vereins.

Erste Profisaison in der American Hockey League

Der 1,80 Meter große und 85 Kilogramm schwere Kanadier bestritt nach seiner Nachwuchs- und College-Zeit 2020 seine erste Profisaison für die Stockton Heat in der American Hockey League (AHL). Im darauffolgenden Jahr wechselte der Linksschütze in die Organisation der Minnesota Wild. Vor der abgelaufenen Spielzeit entschied sich Bennett für eine neue Herausforderung beim HC Lugano in der Schweiz, wo ihm in insgesamt 35 Partien 24 Scorerpunkte gelangen.

„Mannheim hat den Ruf, zu den besten Organisationen in ganz Europa zu zählen. Für mich ist das die Möglichkeit, mich als Spieler und Person weiterzuentwickeln. Ich habe hohe Erwartungen, und ich will um die Meisterschaft mitspielen“, so Bennett. Er wird bei den Adlern die Rückennummer 21 tragen.